مجلس جامعة مطروح: انتظام الدراسة واعتماد نتائج الفصل الصيفي

أكد مجلس جامعة مطروح على انتظام العملية التعليمية مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، مشددًا على توفير كافة سبل الدعم اللازمة لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، بالإضافة إلى اعتماد نتائج الفصل الصيفي.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة مطروح الـ93 برئاسة الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود إبراهيم عباس، مستشار رئيس الجامعة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، وأعضاء المجلس؛ وذلك بمقر الحرم الجامعي بمدينة مرسى مطروح.

واعتمد مجلس جامعة مطروح نتائج الفصل الصيفي للعام الجامعي 2024/2025، ومنح درجات الليسانس والبكالوريوس في الكليات التي تطبق هذا النظام، إلى جانب منح 6 طلاب درجة الدبلوم العام في التربية، وطالب واحد درجة الماجستير، وطالب آخر درجة الدكتوراه.