حقق منتخب فلسطين فوزًا مثيرًا على نظيره طاجيكستان بنتيجة 4-2، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن منافسات الدورة الدولية المقامة حاليًا في الصين، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وشهدت المواجهة بداية قوية من جانب المنتخب الطاجيكي، الذي تمكن من افتتاح التسجيل مبكرًا، قبل أن ينجح أسد الحملاوي في إعادة المباراة إلى نقطة البداية بعدما أدرك التعادل لصالح المنتخب الفلسطيني في الدقيقة 21.

ولم يستغرق منتخب طاجيكستان وقتًا طويلًا لاستعادة تقدمه، بعدما نجح في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 24، لتشتعل المنافسة بين المنتخبين خلال مجريات الشوط الأول.

وأبى الحملاوي أن يخرج منتخب بلاده من الشوط الأول متأخرًا، حيث عاد ليسجل هدفه الثاني في المباراة، ويمنح فلسطين التعادل مجددًا قبل إطلاق صافرة نهاية الشوط.

ومع بداية النصف الثاني، واصل المنتخب الفلسطيني محاولاته الهجومية بحثًا عن هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 45 عن طريق علاء الدين حسن، الذي وضع منتخب بلاده في المقدمة للمرة الأولى خلال اللقاء.

واستمر تفوق فلسطين خلال الدقائق التالية، قبل أن يظهر عدي الدباغ ويعزز تقدم منتخب بلاده بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 74، ليؤكد أفضليته ويحسم المباراة لصالح المنتخب الفلسطيني بنتيجة 4-2.

ويأتي هذا الانتصار ضمن تحضيرات المنتخب الفلسطيني للمنافسات المقبلة، في ظل سعي الجهاز الفني للاستفادة من المواجهات الودية وتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة.