السعودية تؤكد رفضها أي محاولةٍ إسرائيلية توسعية سواء في جنوب لبنان أو غزة

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، رفضها أي محاولةٍ إسرائيلية توسعية سواء في مناطق في جنوب لبنان أو مناطق "الخط الأصفر" في قطاع غزة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الاثنين عن "إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات لاستمرار مسئولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين المتطرفين ممارساتهم الاستفزازية بحق المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على حرمته ومكانته الدينية والتاريخية، تحت حماية قوات تابعة لسلطات الاحتلال، مجددةً رفضها لهذه الانتهاكات للقانون الدولي وما تمثله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم."

وتشهد باحات المسجد الأقصى تصعيدا خطيرا في الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين بحماية شرطة الاحتلال، بالتزامن مع موسم الأعياد اليهودية في شهر سبتمبر 2026

وقالت الوزارة في بيانها إن "المملكة تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن ضم مناطق في جنوب لبنان ومناطق تمتد حتى "الخط الأصفر" في قطاع غزة، وتؤكد رفضها لأي محاولةٍ إسرائيلية توسعية، وتشدد على حق الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية".

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعا إلى ضم مناطق واسعة من جنوب لبنان حتى نهر الليطاني، وأجزاء من قطاع غزة حتى "الخط الأصفر"، وشن حرب شاملة في الضفة الغربية.

وطالب سموتريتش بضم الأراضي اللبنانية في الجنوب حتى نهر الليطاني، بالتزامن مع توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية وبناء مواقع عسكرية جديدة وهدم واسع للمنازل في جنوب لبنان.