جامعة القاهرة تطلق منصتها الرقمية للملكية الفكرية لحماية الابتكارات

• وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى قيمة اقتصادية

دشّن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، المنصة الرقمية لمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالجامعة، وذلك خلال اجتماعه مع أعضاء المكتب لمتابعة أعماله، واستعراض أبرز ما تم إنجازه خلال العام الجامعي 2025–2026، ومناقشة رؤيته وخطة عمله للمرحلة المقبلة، في إطار توجه الجامعة نحو تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار، وحماية إنتاجها الفكري وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والمجتمعية منه.

وتُمثل المنصة الرقمية الجديدة خطوة نحو بناء منظومة مؤسسية متكاملة لإدارة حقوق الملكية الفكرية بجامعة القاهرة؛ حيث تستهدف استقبال الأفكار والابتكارات من مختلف منسوبي الجامعة، ومتابعة طلبات الحماية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية للابتكارات وحقوق الملكية الفكرية، بما ييسر إجراءات التواصل والمتابعة، ويدعم التحول الرقمي في إدارة مخرجات البحث العلمي والابتكار.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن الملكية الفكرية أصبحت أحد المقومات الأساسية لاقتصاد المعرفة، وأن دور الجامعات لم يعد يقتصر على إنتاج البحوث والمعرفة، وإنما يمتد إلى حماية مخرجاتها وإدارتها وتحويل الأفكار والابتكارات والاختراعات الواعدة إلى تطبيقات ومنتجات وخدمات تحقق قيمة اقتصادية ومجتمعية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن إطلاق المنصة يأتي ضمن رؤية أوسع تستهدف توفير بيئة جامعية داعمة للابتكار تحفظ حقوق الباحثين والمبدعين، وتشجع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين على حماية إنتاجهم الفكري، مع العمل على اكتشاف الابتكارات القابلة للتطبيق والاستثمار وربطها باحتياجات الصناعة والمجتمع وأولويات التنمية.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن الجامعة تعمل على ترسيخ ثقافة ترى في الملكية الفكرية حلقة أساسية في دورة الابتكار؛ تبدأ بالفكرة والبحث العلمي، وتمر بالحماية القانونية والتقييم والتطوير، وصولًا إلى الاستفادة من المخرجات البحثية ونقل التكنولوجيا، مؤكدًا أهمية بناء وعي متكامل لدى المجتمع الجامعي بالحقوق والالتزامات المرتبطة بالملكية الفكرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الهادي العوضي، مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بجامعة القاهرة، أن المنصة الرقمية تمثل خطوة مهمة في تطوير آليات عمل المكتب وتيسير وصول الباحثين والمبتكرين إلى خدماته، من خلال استقبال الأفكار والابتكارات ومتابعة طلبات الحماية وبناء قاعدة بيانات مركزية، إلى جانب دعم الابتكارات الواعدة ومساعدتها على الانتقال إلى مسارات التطبيق ونقل التكنولوجيا والاستثمار.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عبد الهادي العوضي أبرز أعمال المكتب وإنجازاته، وفي مقدمتها إعداد الإصدار الثاني من سياسة الملكية الفكرية لجامعة القاهرة، والتي تتضمن إطارًا متكاملًا لتنظيم ملكية حقوق الملكية الفكرية وإدارتها واستغلالها، وتحديد آليات توزيع العوائد الاقتصادية المترتبة عليها، بما يراعي حقوق أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب والعاملين، إلى جانب حقوق الجامعة والجهات الممولة، ويضع قواعد واضحة للتعامل مع مخرجات الإبداع والبحث العلمي.

كما شارك مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية في فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي CU AI Nexus 2025، من خلال تنظيم جلستين متخصصتين تناولتا التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشة سياسة الملكية الفكرية المحدثة، في ضوء ما تفرضه التطورات التكنولوجية المتسارعة من قضايا جديدة تتعلق بحماية الإبداع والابتكار.

وفي مجال نشر ثقافة الملكية الفكرية، نفذ المكتب عددًا من البرامج والفعاليات التوعوية داخل الجامعة تناولت أنواع حقوق الملكية الفكرية، وآليات التحقق من الجدة وإجراء البحث السابق في مجال براءات الاختراع، ووسائل حماية الابتكارات، إلى جانب عقود التراخيص ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تعريف الباحثين والمبدعين بالوسائل القانونية والفنية اللازمة لحماية نتاجهم والاستفادة منه.

كما نظم المكتب فعاليات اليوم العالمي للملكية الفكرية 2026 بالتعاون مع كلية التجارة، تحت عنوان الملكية الفكرية والرياضة وصناعة القيمة من الإبداع الرياضي، بهدف التعريف بدور حقوق الملكية الفكرية في حماية الإبداع الرياضي، والفرص التي تتيحها لتطويره واستثماره وتحويله إلى قيمة اقتصادية.

وفي إطار مساندة الباحثين والمبتكرين، قدم المكتب الدعم الفني والاستشارات من خلال اللقاءات المباشرة والاجتماعات الإلكترونية ووسائل التواصل المختلفة، إلى جانب المساعدة في إجراءات البحث السابق والفحص الفني للابتكارات، وتقديم المشورة بشأن الوسائل القانونية والفنية الملائمة لحمايتها.

وفي مجال براءات الاختراع، ساهم المكتب خلال أعوام 2024 و2025 و2026 في دعم إجراءات تسجيل 10 طلبات براءات اختراع في مجالات الهندسة والزراعة والبيئة والصحة والطب البيطري والطاقة، بالتوازي مع العمل على رصد الابتكارات ذات الإمكانات الواعدة للتطوير والاستثمار والتسويق وربطها باحتياجات المجتمع والصناعة.

واستمع رئيس جامعة القاهرة، خلال الاجتماع، إلى رؤى ومقترحات أعضاء المكتب بشأن تطوير آليات العمل، والجوانب الإدارية والمالية والتنظيمية اللازمة لرفع كفاءة منظومة حماية وإدارة حقوق الملكية الفكرية بالجامعة.

ووجّه الدكتور محمد سامي عبد الصادق بضرورة تفعيل سياسة الملكية الفكرية على مستوى قطاعات وكليات ومعاهد الجامعة، والتوسع في نشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية وسبل حمايتها وإدارتها واستغلالها بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين، من خلال الندوات وورش العمل واللقاءات التعريفية والبرامج التدريبية المتخصصة، مع تعزيز دور المكتب في مساندة الباحثين والمبتكرين ورصد الأفكار والابتكارات الواعدة والعمل على نقلها من نطاق البحث العلمي إلى مسارات التطبيق والاستثمار.

ويمكن الوصول إلى المنصة الرقمية لمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بجامعة القاهرة من هنا.