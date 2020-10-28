الريال يفلت بنقطة أمام مونشنجلادباخ بدوري الأبطال

أنقذ الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي كاسيميرو فريقهما ريال مدريد الإسباني من صدمة جديدة في مسيرته الأوروبية وقادا الفريق للتعادل 2 / 2 في الوقت القاتل أمام مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا والتي شهدت اليوم أيضا تعادل انتر ميلان الإيطالي سلبيا مع مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني.

على استاد "بوروسيا بارك" في مدينة مونشنجلادباخ الألمانية ، لقن الفريق الألماني ضيفه الإسباني درسا قاسيا جديدا وأفسد عليه فرحة الفوز في الكلاسيكو على برشلونة 3 / 1 يوم السبت الماضي بالدوري الإسباني لكن هدفا في الوقت بدل الضائع للمباراة أنقذ الريال من تلقي الهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة.

وكان الريال في طريقه للهزيمة الثانية على التوالي في المجموعة ولكنه انتزع التعادل في الوقت القاتل ليحصد النقطة الأولى له في هذه المجموعة وإن ظل في قاع المجموعة فيما رفع مونشنجلادباخ رصيده إلى نقطين في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط أمام انتر ميلان.

وأنهى مونشنجلادباخ الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ماركوس تورام في الدقيقة 33 .

وفي الشوط الثاني ، سجل نفس اللاعب الهدف الثاني له وللفريق الألماني في الدقيقة 58 فيما سجل الفرنسي كريم بنزيمة هدف تجديد الأمل للريال في الدقيقة 87 ثم سجل كاسيميرو هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعلى ستاد "دونباس" بمدينة دونيتسك الأوكرانية ، دفع انتر ميلان الإيطالي ثمن إهدار الفرص السهلة التي سنحت له في الشوط الأول وسقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني في وقت سابق اليوم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي رغم البداية الجيدة لشاختار في أول ربع ساعة من المباراة قبل أن تدين السيطرة لانتر تماما على ما تبقى من مجريات الشوط الأول ولكن العارضة تصدت لتسديدتين من روميلو لوكاكو ونيكولو باريلا لاعبي انتر.

وفي الشوط الثاني ، تراجع مستوى الأداء كثيرا عما كان عليه في الشوط الأول وإن تحسن أداء شاختار بمرور الوقت واكتساب الثقة لكن النتيجة النهائية للمباراة كانت التعادل السلبي لتكون أول مباراة في الموسم الحالي يفشل خلالها انتر في هز الشباك سواء على مستوى الدوري المحلي أو دوري أبطال أوروبا.

ورفع انتر رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث بالمجموعة مقابل أربع نقاط لشاختار الذي تغلب على ريال مدريد الإسباني 3 / 2 في عقر داره خلال الجولة الأولى من مباريات المجموعة.

وبدأ شاختار المباراة بتشكيلة تغلب عليها النكهة البرازيلية حيث ضمت التشكيلة الأساسية للفريق خمسة لاعبين برازيليين.

وفرض شاختار هيمنته شبه التامة على مجريات اللعب في الربع ساعة الأول من المباراة حيث كان الأفضل أداء وانتشارا في الملعب فيما بدا انتر وكأنه في حالة سكون انتظارا للوقت المناسب للانفجار الكروي.

وأجرى شاختار دونيتسك الأوكراني تغييرا اضطراريا في الدقيقة 15 بنزول البرازيلي الآخر تايسون بدلا من مواطنه ديتينهو للإصابة.

ورغم الهيمنة الأوكرانية على الربع ساعة الأول من المباراة ، كانت أول فرصة خطيرة في اللقاء لصالح انتر في الدقيقة 16.

وجاءت الفرصة اثر هجمة سريعة من الناحية اليسرى وتمريرة إلى البلجيكي روميلو لوكاكو المندفع خلف مدافعي شاختار ليتقدم بالكرة ويحاول مراوغة الحارس لكن الحارس والدفاع ضغطا عليه لتضيع منه الكرة لكنها ارتدت إلى زميله نيكولو باريلا على حدود منطقة الجزاء حيث سددها قوية مباشرة ولكنها ارتطمت بالعارضة وضاعت الفرصة.

وكانت هذه الفرصة بمثابة نقطة تحول في الأداء حيث حاصر انتر مضيفه داخل منطقة الجزاء في الدقائق التالية وشكل خطورة فائقة على مرمى الحارس أناتولي تروبين.

وأتبعها انتر بهجمة أخرى سريعة وتمريرة عرضية لعبها أشرف حكيمي من الناحية اليمنى وحاول لوكاكو وضع الكرة في المرمى ولكنه لم يستطع السيطرة على الكرة لتذهب بعيدا عن المرمى.

وكرر انتر المحاولة في الدقيقة التالية ومرر حكيمي الكرة إلى باريلا الذي تقدم بها إلى داخل منطقة الجزاء وسددها قوية لكن الحارس تصدى لها ببراعة. وواصل انتر محاولاته الهجومية لكنه واجه سوء حظ كبير في عدد من الفرص التي سنحت له فيما تراجع شاختار للدفاع على عكس ما كان عليه تماما في بداية المباراة وإن شن بعض الهجمات السريعة المرتدة ولكنها لم تشكل أي خطورة على مرمى انتر.

وسدد لوكاكو ضربة حرة من أمام منطقة الجزاء مباشرة في الدقيقة 42 ولكن الحارس لمس الكرة بيده ثم ارتطمت بالعارضة وأكملت طريقها إلى ضربة ركنية لم تستغل جيدا لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبعد البداية الهادئة للشوط الثاني ، شهدت الدقيقة 54 أول فرصة خطيرة وكانت من نصيب انتر أيضا حيث أنهى مارسيلو بروزوفيتش هجمة سريعة للفريق بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس وحاول لاوتارو مارتينيز متابعتها بتسديدة بعيدة عن متناول الحارس ولكنه لعبها بجوار القائم.

وحاول أرتور فيدال استغلال الضربة الركنية وقابل الكرة برأسه من وسط منطقة الجزاء ولكن الكرة علت العارضة مباشرة.

وواصل لاعبو انتر إهدار الفرص التي سنحت لهم وإن كان مستوى الأداء أقل مما كان عليه في الشوط الأول فيما لم تشكل محاولات شاختار أي إزعاج لانتر.

ونال فيدال إنذارا في الدقيقة 64 لعرقلة دودو لاعب شاختار من الخلف.

بمرور الوقت ، تخلى شاختار عن انكماشه وبدأ في مبادلة انتر الهجوم وسنحت له بعض الفرص.

ولكن الفرصة الأخطر في هذا الشوط كانت لصالح انتر أيضا اثر تمريرة عرضية من الناحية اليسرى وهيأها باريلا برأسه إلى لوكاكو الذي حاول السيطرة على الكرة لكنه سقط داخل منطقة الجزاء تحت ضغط من مدافعي شاختار ، وطالب لاعبو انتر بركلة جزاء ولكن الحكم رفض مطالبهم وأشار باستمرار اللعب.

ولم يتغير الحال كثيرا فيما تبقى من المباراة وإن أصبح شاختار هو الأفضل في الربع ساعة الأخير لكن دون هز الشباك لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.