المركزي التركي يرفع توقعات التضخم وسط تراجع سعر صرف الليرة

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رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم بنهاية هذا العام بأكثر من ثلاث نقاط مئوية، بعدما فشلت القرارات المفاجئة بشأن أسعار الفائدة في دعم الليرة التي تراجع سعر صرفها وسط إجراءات سياسية ونزاعات دولية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن محافظ البنك مراد أويصال القول اليوم الأربعاء خلال إعلان التقرير الأخير للتضخم لعام 2020 أن ارتفاع أسعار المستهلكين سينهي العام عند 1ر12%، مقابل توقعات سابقة بـ9ر8% .

وتوقع أن ينخفض التضخم إلى 4ر9% بنهاية 2021، مقابل توقعات سابقة بـ 2ر6% .

كما توقع ارتفاع تضخم أسعار الغذاء بنهاية 2020 بنحو 5ر13%، مقابل توقعات سابقة بـ 5ر10% .