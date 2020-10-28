ارتفاع اسعار الذهب مع زيادة الطلب على الاستثمارات الآمنة

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا خلال التعاملات الأمريكية اليوم الثلاثاء، مع زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة في ظل تزايد المخاوف من تداعيات ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم.

كما ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، حيث تراجع مؤشر قيمة الدولار إلى 79ر92 نقطة في ظهيرة اليوم بعد ارتفاعه في التعاملات الآسيوية صباح اليوم إلى 13ر93 نقطة.

وارتفع سعر الذهب اليوم بواقع 20ر6 دولار 90ر1911 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، بعد أن كان قد تراجع إلى 70ر1898 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة بواقع 150ر0 دولار إلى 570ر23 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بواقع 0040ر0 دولار إلى 0935ر3 دولار للرطل تسليم ديسمبر المقبل.