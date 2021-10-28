فيلم «فرحة» يمثل مصر في مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بالمغرب

أعلنت الفنانة نسرين يوسف، مشاركة الفيلم الروائي القصير (فرحة) في الدورة الـ 22، لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير، والذي يقام بمدينتي إفران وأزرو بالمغرب في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر المقبل.

وقالت بطلة الفيلم نسرين يوسف - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنها تشعر بسعادة كبيرة لاختيار فيلم (فرحة) من قبل إدارة مهرجان الأرز العالمي لتمثيل مصر، حيث تعد هذه المشاركة الانطلاقه الأولى له خارج مصر، متمنية أن يحصل الفيلم الفترة القادمة على مكانة متميزة في المحافل السينمائية، وأن يحقق غايته في توصيل قضيته في الدفاع عن المرأة.

وحول خوضها تجربة (فرحة)، أوضحت أنها كانت قلقة بشكل كبير من خوضها لهذه التجربة، خاصة أن العمل يستعرض القهر بأشكاله الذي تتعرض له المرأة بشكل عام، مؤكدة أن أداءها لشخصية (فرحة) لم يكن سهلا بالنسبة لها، وتطلب منها جهدا كبيرا، خاصة أنها كانت تعيش صراعا نفسيا طوال أحداث الفيلم، بسبب القهر والتعنيف الذي تتعرض له الشخصية بسبب زواجها من رجل سادي ومدمن أُجبرت على استكمال حياتها معه خشيا من المجتمع.

وأبدت نسرين سعادتها لظهور ابنتها رولا عياد - لأول مرة - عبر شاشة سينما من خلال الفيلم، حيث قدمت مشهدا واحدا تضمن استحضارا (فلاش باك) لحياة فرحة وأحلامها وطموحاتها في مرحلة الطفولة، وكيف قضى المجتمع على كل هذه الأحلام بداية من أهلها الذين تخلصوا منها بتزويجها وهى في سن صغيرة من ابن عمها المدمن، لتستمر في رحلتها مع المعاناة والقهر،إلى أن تحدث المفاجأة في نهاية الأحداث، حيث تقرر فرحة التمرد على هذه الحياة وتتخلص من كل معالم أنوثتها.

(فرحة) فيلم روائي قصير من إنتاج وحدة دعم سينما الشباب بالمركز القومي للسينما، سيناريو وحوار وإخراج المخرجة التونسية جيهان إسماعيل، وبطولة نسرين يوسف، وبيتر المصري، وخليل جميل، والطفلة رولا عياد، ومدير التصوير كريم محمد.