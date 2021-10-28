وزير المالية النمساوي يحث المركزي الأوروبي على زيادة سعر الفائدة: مابنامش بسبب التضخم

حث وزير المالية النمساوي جيرنوت بلوميل، البنك المركزي الأوروبي، على زيادة سعر الفائدة لكبح التضخم، الذي قال إنه يسلب من عينيه النوم في بعض الليالي، وذلك في تصريحات نشرت اليوم الخميس.

وقال بلوميل إنه يعتقد أن سياسة البنك المركزي الأوروبي قد تكون مقيدة جراء ارتفاع الديون لدى بعض الدول الأعضاء في منطقة اليورو.

ووفقا لمقتطفات من مقابلة أجرتها معه مجلة "بروفيل"، ونقلتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس: "ليس من المبرر اتهام البنك المركزي الأوروبي بتجنب زيادة معدل الفائدة بسبب هذه الدول".

وقال "هذا سوف يكون خيانة للأوروبيين".

وقال البنك المركزي، الذي سيعلن عن أحدث قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية اليوم الخميس، إن الزيادة الحالية في التضخم مؤقتة.

وضخ البنك المركزي الأوروبي مئات المليارات من اليوروهات في الأسواق المالية لدعم اقتصاد منطقة اليورو خلال الجائحة، فيما ساعد هذا الدعم بشكل كبير أعضاء مثقلين بالديون مثل إيطاليا.

وفي حين أن النمسا دعت مرارا وتكرارا إلى عودة لقواعد ميزانية أكثر صرامة عبر تكتل العملة المشتركة، فإن دعوة الوزير لمعدلات فائدة أعلى هي مناشدة مباشرة غير معتادة لتغيير في السياسة النقدية من جانب مسؤول حكومي.