ارتفاع واردات آسيا من النفط مع تزايد نشاط مصافي التكرير

يتوقع تقرير اقتصادي صادر عن شركة إف.جي.إي للاستشارات الاقتصادية زيادة استهلاك النفط الخام في آسيا باطراد خلال الربع الأخير من العام الحالي مدعوما بتخفيف القيود التي تم فرضها لاحتواء فيروس كورونا المستجد والطلب على وقود التدفئة خلال فصل الشتاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير الشركة القول إنه من المتوقع نمو الطلب على المنتجات النفطية الأساسية بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، مع حدوث بعض التحول من الغاز الطبيعي إلى النفط بسبب ارتفاع أسعار الأول بصورة كبيرة.

وأشارت بلومبرج إلى إن إصدار الصين لمجموعة جديدة من حصص الاستيراد للنفط الخام سيؤدي إلى زيادة تدفق الخام إلى آسيا، مع توقع مصافي التكرير المستقلة استغلال كامل حصصها بنهاية العام الحالي.

وتسعى شركات التكرير إلى شراء المزيد من النفط الخام بعقود قصيرة الآجل من الشرق الأوسط وروسيا وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقود الفورية للخام.