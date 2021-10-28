استضافت الأردن، اليوم الخميس، اجتماعا وزاريا ضم الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في كل من الأردن صالح الخرابشة وسوريا غسان الزامل ولبنان وليد فياض، للبحث في مستجدات مشروع تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الوزير الخرابشة قوله خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع، إن الأردن وسوريا ولبنان توصلوا إلى الصيغة النهائية لعقد تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية، مؤكدًا جاهزية الشبكة الأردنية لنقل الكهرباء.

وأضاف، أن كميات الكهرباء التي اتفق على تمريرها إلى لبنان كان أبرز ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف الثلاثة، حيث تم الاتفاق على تزويد لبنان بحوالي 150 ميجاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا و250 ميجاواط خلال باقي الأوقات.

من جانبه، قال الوزير اللبناني وليد فياض، إن الاتفاق من شأنه أن يسهم بتحقيق الأمن الطاقي اللبناني واستدامته وتم التوصل إلى صيغة ملائمة بيئيًا وماليًا للاتفاقية وشروط ملائمة لكلفة الكهرباء الأردنية للبنان عبر سوريا. وأكد موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع تزويد لبنان بالكهرباء من الشبكة الأردنية.

بدوره، قال الوزير السوري غسان الزامل، إن سوريا جادة لإعادة تأهيل منظومة الربط الكهربائي مع الأردن وتم البدء بإعادة تأهيل هذا الخط بكلفة 5ر5 مليون دولار، مؤكدًا أن سوريا لن تكون حجر عثرة في وجه هذا الاتفاق، وتوقع جاهزية الشبكة السورية للمشروع بنهاية العام الجاري.