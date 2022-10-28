الشباب والرياضة بجنوب سيناء تفتتح مركز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي مجانا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء "مكتب قادرون باختلاف"، عن فتح مركز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي بمركز التنمية الشبابية بمدينة طور سيناء مجانًا لرواده من أبناء المدينة.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه سيجري فتح المركز لاستقبال الرواد يوميًا اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا, بالمجان لأصحاب مشكلات التوحد، وتأخر الكلام، ومشاكل النطق، واضطراب وفرط الحركة، وتشتيت الانتباه، وصعوبات التعلم، وتعديل السلوك.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح لـ"الشروق" اليوم الجمعة، أن المستندات المطلوبة لراغبي تلقي الخدمة داخل المركز هي صورة شهادة الميلاد أو صورة البطاقة، صورة بطاقة ولى الأمر، صورة بطاقة الخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل، صورة مقياس الذكاء.

وأكد أنه جرى تجهيز المركز بأحدث الأجهزة والأدوات المساعدة التي تساهم في جلسات التخاطب وتعديل السلوك وتنمية المهارات والتقييم النفسي، ومساعدة أطفال التوحد و تأخر الكلام وكبار السن الذين تعرضوا لتأخر في النطق نتيجة الحوادث أو التقدم في العمر أو التعرض للجلطات الدماغية، كما سيجري به جلسات للتخلص من بعض المتلازمات داخل الغرف الحسية، ومعالجة صعوبات التعلم.