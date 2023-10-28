تضرر بعض الأجزاء في مستشفى الإندونيسي بغزة نتيجة القصف المتكرر لمحيطها

أعلنت مصادر فلسطينية، السبت، تضرر بعض الأقسام في المستشفى الإندونيسي، وانقطاع التيار الكهربائي عن أحد أقسام المبيت؛ نتيجة الاستهدافات المتكررة لمحيط المستشفى الواقع بشمال غزة.

وفي وقت سابق، قال شهود لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف، صباح اليوم، محيط مستشفى غسيل الكلى قرب المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية واصلت قصفها الجوي والبحري والمدفعي على جميع مناطق القطاع الليلة الماضية، مشيرة إلى أن القصف طال محيط مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي، وأن الطيران الإسرائيلي أغار أكثر من عشر مرات على محيط المستشفيين.

ودخلت التحضيرات الإسرائيلية لعملية برية في غزة أخطر مراحلها مع إعلان جيش الاحتلال نيته «توسيع عملياته البرية» في القطاع الذي شهد قصفاً جوياً وبرياً وبحرياً غير مسبوق.

وشنت المقاتلات الإسرائيلية غارات مكثفة على عموم القطاع، مع استمرار انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات عن القطاع.

وحذّرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف قد يشكل «غطاء لفظائع جماعية».