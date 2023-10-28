رئيس الحكومة العراقية: أدعو لاتخاذ خطوات مسئولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مسئولة تؤدي إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وشدد السوداني، خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سيلر، على ضرورة "فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات إلى غزّة، وإغاثة الشعب الفلسطيني من الأوضاع المأساوية التي يعيشها".

وأكد "رغبة العراق في المضيّ بالعلاقات المتميزة مع الاتحاد الأوروبي، وتوسعة الشراكة الجادة في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية".

وبدوره، ذكر السفير الأوروبي" أن العلاقات بين العراق وأوروبا شهدت نموّاً واضحاً خلال العام الأول لحكومة السوداني"، مؤكدا رغبة الأطراف الأوروبية المختلفة في المساهمة بمشروع طريق التنمية.

وقال السفير الأوروبي، إن "بعثات الاتحاد الأوروبي مستمرة بالعمل والتعاون مع العراق، وعلى أعلى المستويات"، موضحا أن" موقف الاتحاد الأوروبي من التطورات في القضية الفلسطينية، هو العمل على وقف فوري لإطلاق النار، وتطبيق القانون الدولي وفتح الممرات الإنسانية لمرور قوافل الإغاثة".

ووفق بيان للحكومة العراقية، "جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها بما يحقق المصلحة المتبادلة، وكذلك بحث التطورات الأخيرة في المنطقة، ولا سيما استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني في غزّة المحاصر".