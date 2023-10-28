الصحة الفلسطينية: تلقينا 1800 بلاغ حتى الآن بينهم 1000 عن أطفال مفقودين تحت الأنقاض

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إنّ المجازر التي ارتكبتها الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على القطاع ضد العائلات الفلسطينية أدى إلى إبادة ارتفع إلى 825 عائلة أبيدت، بإجمالي شهداء 5824 شهيدا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، ظهر السبت، أن المئات من هؤلاء الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض.

وأشار إلى تلقي الوزارة 1800 بلاغ حتى الآن، بينهم 1000 بلاغ عن أطفال مفقودين تحت الأنقاض.

ولفت إلى أن حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر بلغت 7703 شهداء بينهم 3195 طفلا، و1863 سيدة، فضلا عن 19 ألفا و743 جريحا.