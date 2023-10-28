وزيرة إسبانية: قطع إسرائيل الاتصالات عن غزة هدفه الإفلات من العقاب

قالت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة إيوني بيلارا، إن قطع إسرائيل الاتصالات عن غزة هدفه ارتكاب المزيد من الفظائع والإفلات من العقاب.



وكتبت بيلارا، على حسابها عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لقد قطعت إسرائيل كل الاتصالات عن قطاع غزة. والهدف واضح، وهو أنها تسعى إلى الإفلات من العقاب لارتكاب المزيد من الفظائع".



ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا هجمات "مكثفة وغير مسبوقة" على كافة أرجاء قطاع غزة، وهو القصف الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وسط انقطاع كامل للإنترنت وشبكة الاتصالات.



وردا على هذا القصف غير المسبوق تطلق فصائل المقاومة دفعات صاروخية من غزة صوب المستوطنات والمدن الإسرائيلية.



وأدى العدوان الإسرائيلي إلى تدمير أحياء بكاملها، واستشهاد 7326 فلسطينيا، منهم 3038 طفلا، و1726 امرأة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 أخرين بجراح مختلفة.