تقرير عبري: ارتفاع استهلاك الأدوية النفسية في إسرائيل بعد طوفان الأقصى بـ30%

شهد سوق الأدوية النفسية في إسرائيل طفرة في معدلات الاستهلاك خلال الأسبوعين الماضيين منذ بداية عملية طوفان الأقصى، وقد وصلت معدلات ارتفاع الاستهلاك لنحو 30%، وفقا لعدد من المسئولين الإسرائيليين.



وقال شارون المقياس، مسئول القسم النفسي بمستشفى موتحداد الإسرائيلية. لصحيفة كالكليست العبرية، إن الاستهلاك زاد بنسبة 30% خلال الأسبوعين الماضيين.



وأوضح ديفيد بابو، مدير اتحاد الصيادلة الإسرائيليين، أن الأسبوع الماضي وحده شهد زيادة في استهلاك الأدوية النفسية بنسبة 20%، مقارنة بالشهر السابق للحرب.



وتابع بابو، أن أدوية المهدئات المساعدة على النوم هي الأعلى طلبا؛ بسبب الضغط النفسي الذي يتعرض له الإسرائيليون من أخبار الحرب.



وأضاف زيفي فيشل، مدير مجلس الطب النفسي الوطني الإسرائيلي، أن أدوية الاكتئاب من أكثر الأدوية النفسية استهلاكا نظرا لاضطرابات ما بعد الصدمة، التي يتعرض لها الإسرائيليون بسبب أحداث الحرب من سقوط قتلى ووجود أسرى لكثير من العائلات.



وأردف مسئول -لم يذكر اسمه- سببا آخر لزيادة الاستهلاك، وهو توقف الرحلات الجوية التي كان يتم جلب الأدوية النفسية عبرها، وهو ما أدى لحالة ذعر واستهلاك مفرط خشية نفاذ الكميات.



وقال مصدر آخر -لم يذكر اسمه- إنه من الصعب تتبع مواعيد زيارات الأطباء النفسيين، إذ أنها كانت مكتملة العدد 100% في إسرائيل من الأيام السابقة للحرب.