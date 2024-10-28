ياسمين الخطيب تعتذر لجمهور برنامجها على استضافة هدير عبد الرازق

اعتذرت الإعلامية ياسمين الخطيب لجمهور برنامجها «شاي بالياسمين» المذاع على فضائية «النهار»، عن استضافة البلوجر هدير عبد الرازق في الحلقة التي عُرضت الأسبوع الماضي.

وأضافت الخطيب عبر حسابها على فيسبوك: «لم يكن هدفنا كفريق البرنامج إثارة الجدل، بل كان هدفنا تسليط الضوء على ظاهرة مرفوضة مجتمعياً -رغم انتشارها- وهي نجومية فتيات التيك توك القائمة على الابتذال والإثارة».

وأوضحت: «لم تُستضف هدير عبد الرازق بصفتها نجمة، بل كحالة كان الهدف من عرضها التأكيد على ندمها على أفعالها السابقة».

وأشارت ياسمين الخطيب إلى أن «السواد الأعظم من الجمهور رأى في ظهور هدير عبد الرازق على الشاشة شرًا، حتى وإن كان باطنه خيرًا لم يُرَ».

واختتمت قائلة: «تأكيدًا على احترامي لرأي الجمهور وتقديري له، أكرر اعتذاري عن عرض هذه الحلقة».

وكانت قناة النهار قد أعلنت حذف حلقة هدير عبد الرازق من جميع منصاتها، بعدما أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، ووجهت اعتذارها للجمهور عن عرض الحلقة.