الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق 5 صواريخ تجاه خليج حيفا والجليل الأعلى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، رصد إطلاق 5 صواريخ تجاه خليج حيفا والجليل الأعلى في الشمال، دون ذكر مصدرها.

وبحسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، أشار جيش الاحتلال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إلى اعتراض بعض تلك الصواريخ، وسقوط البعض الآخر بمناطق مفتوحة.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني استهداف مواقع مختلفة للقوات الإسرائيلية، وقتل 20 شخصا على الأقل وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بلبنان، وجاء ذلك بعد يوم من إعلان إسرائيل مقتل ضابطين و3 جنود في لبنان.

وفي بيانات نشرها تباعا اليوم الاثنين، أكد حزب الله تنفيذ 3 هجمات صاروخية على تجمع للقوات الإسرائيلية عند بوابة فاطمة الحدودية، كما هاجم مرتين تجمعا لجنود إسرائيليين بين مستوطنتي المنارة ومرغليوت شمال إسرائيل.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية رصد 15 قذيفة أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة ومحيطها بـالجليل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة في الجليل الغربي أطلقت من لبنان.

وتحدثت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في المطلة وفي كريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى، وحانيتا وشلومي ورأس الناقورة بالجليل الغربي.