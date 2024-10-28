 خالد عباس: نحو 10 آلاف شخص يقطنون العاصمة الإدارية.. ولا قروض أو ديون علينا لأحد - بوابة الشروق
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خالد عباس: نحو 10 آلاف شخص يقطنون العاصمة الإدارية.. ولا قروض أو ديون علينا لأحد

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 10:55 م | آخر تحديث: الإثنين 28 أكتوبر 2024 - 10:55 م

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن نحو عشرة آلاف شخص يمثلون قرابة 1500 أسرة يعيشون حاليًّا في العاصمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أنه من المتوقع أن يصل عدد قاطني العاصمة بنهاية العام إلى 20 ألف شخص.

وأوضح أنه من المستهدف الوصول بعدد المقيمين في العاصمة إلى نحو ربع مليون شخص في العام المقبل، واصفًا ذلك بالرقم الكبير في مدينة بدأ العمل في إنشائها قبل ست سنوات فقط.

ولفت إلى أن الشركة لا يوجد عليها أي قروض أو ديون لأي جهة، معقبًا: «مفيش علينا جنيه واحد لأ بنك ومش واخدين قرض من أي بنك أو غيره».

ونوه بأن الشركة تعمل حاليًّا على التوسع في الاستثمارات في الفترة المقبلة، مع التركيز على زيادة العوائد باعتبار أنها شركة استثمار وليس لبيع الأراضي.

وأفاد بأن واحدًا من أكبر أربع مكاتب في العالم هو المراجع المالي للشركة، ويدقق الأرقام ويعتمد الميزانيات قبل عرضها على الجمعية العمومية بنهاية العام.


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