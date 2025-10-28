أستراليا: زعيمة المعارضة تنتقد رئيس الوزراء لارتدائه قميص فرقة «جوي ديفيجن»

انتقدت زعيمة المعارضة الأسترالية سوزان لي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، وذلك لارتدائه قميصًا يحمل اسم فرقة "جوي ديفيجن" البريطانية على الرغم من معرفته لأصل اسم الفرقة الخاصة بموسيقى ما بعد البانك.

وقالت لي أمام البرلمان الأسترالي: "عند عودته إلى أستراليا من رحلته الخارجية، هبط رئيس الوزراء من الطائرة مرتديًا بفخر قميصًا يحمل اسم فرقة، جوي ديفيجن، التي تغوص أصولها في معاداة السامية".

وتابعت لي: "اشتق الاسم من جناح في معسكر اعتقال نازي حيث أجبرت النساء اليهوديات على العبودية الجنسية".

وأمعنت زعيمة الحزب اليبرالي في الإشارة إلى أن ألبانيز كان على علم بأصل اسم الفرقة، والذي وصفه الناجي من المحرقة النازية (الهولوكوست) كا-تستنيك، أو يهيل دي-نور، في روايته "بيت الدمى" لعام 1955.

وأشارت لي إلى بودكاست في أبريل 2022 حيث أشار مضيف البرنامج نايجل مارش إلى تاريخ الاسم لألبانيز، الذي كان آنذاك زعيما للمعارضة في حملة انتخابية، فرد قائلاً: "يا إلهي... أتمنى ألا أعرف. إنه مظلم للغاية، ولكن كل شيء عن الفرقة مظلم للغاية".

وتابع ألبانيز: "يجب عليك حذف ذلك من البودكاست من أجل المستمعين، حتى يتمكنوا من الاستمرار في الاستمتاع به".

واتهمت لي، ألبانيز باختيار "عرض صورة مستمدة من الكراهية والمعاناة" عن علم في وقت "يواجه فيه اليهود الأستراليون ارتفاعًا في معاداة السامية"، واصفة الأمر بأنه "إخفاق عميق في التقدير".