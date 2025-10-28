محافظ جنوب سيناء وسفير بيلاروسيا يبحثان آليات تفعيل بروتوكول التعاون المشترك

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات السياحة والاستثمار، وتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين مدينتي شرم الشيخ ومينسك، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون الدولي ودعم العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة.

وهنأ المحافظ، السفير البيلاروسي بتوليه منصبه الجديد سفيرًا لبلاده لدى جمهورية مصر العربية، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، ومؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع بين الشعبين المصري والبيلاروسي.

وتناول اللقاء بحث سبل تنشيط حركة السياحة البيلاروسية الوافدة إلى مدينة شرم الشيخ، وتعزيز التعاون في مجالات السياحة المستدامة والتبادل الثقافي، إضافة إلى مناقشة آليات تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين شرم الشيخ ومينسك بما يعزز المصالح المشتركة ويخدم أهداف التنمية.

وتلقى محافظ جنوب سيناء دعوة رسمية لزيارة العاصمة البيلاروسية مينسك في القريب العاجل، ورحب بالدعوة، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في مجالات السياحة والاستثمار.

وأشار إلى أهمية عقد ورشة عمل مشتركة تضم المختصين من الجانبين المصري والبيلاروسي، لوضع النقاط والرؤى التفصيلية لخطة التعاون المقبلة، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الطرفين.

وفي ختام اللقاء، أهدى محافظ جنوب سيناء درع المحافظة للسفير البيلاروسي تقديرًا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين البلدين.

وحضر اللقاء القنصل التجاري بالسفارة البيلاروسية بالقاهرة، والقنصل الفخري لجمهورية بيلاروسيا بمدينة شرم الشيخ.