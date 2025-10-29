 السياحة والآثار تنفي طرح فرص تطوع أو بيع تذاكر لحضور احتفال افتتاح المتحف المصري الكبير - بوابة الشروق
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 12:05 ص القاهرة
السياحة والآثار تنفي طرح فرص تطوع أو بيع تذاكر لحضور احتفال افتتاح المتحف المصري الكبير

إسلام عبد المعبود
نشر في: الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 - 11:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 - 11:45 م

أصدرت وزارة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، بيانًا توضيحيًا نفت فيه ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود فرص تطوع لتنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر إقامتها في الأول من نوفمبر 2025.

وأكدت الوزارة أنها لم تصدر أي إعلانات أو طلبات للتطوع للمشاركة في تنظيم الحفل، مشيرة إلى أن جميع الترتيبات الخاصة بالاحتفالية قد تم الانتهاء منها منذ فترة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، بما يضمن خروج الحدث بالصورة اللائقة بمكانة مصر وبأهمية المتحف المصري الكبير كأحد أبرز المشاريع الثقافية والأثرية في القرن الحادي والعشرين.

كما نفت الوزارة صحة ما تم تداوله بشأن بيع تذاكر لحضور حفل الافتتاح، موضحة أن المتحف سيفتح أبوابه أمام الجمهور في الرابع من نوفمبر المقبل، تزامنًا مع الاحتفال بذكرى اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، وفقًا لما تم الإعلان عنه رسميًا في وقت سابق.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والرجوع إلى المصادر الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة بشأن فعاليات افتتاح المتحف.

