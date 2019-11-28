كشفت وزارة السياحة التونسية في بيانات نشرت أمس الأربعاء، عن زيادة في عائدات قطاع السياحة بـ3ر38 بالمئة حتى يوم 20 نوفمبر مع توافد 3ر8 مليون زائر على البلاد.

وزادت المداخيل بحساب العملة الأجنبية بنسبة 6ر29 بالمئة باليورو و3ر22 بالمئة بالدولار.

وبلغ عدد السياح حتى يوم 20 نوفمبر الجاري 3ر8 مليون وهو نفس الرقم الذي حققته تونس طيلة العام لماضي.

وتتوقع الوزارة الوصول إلى تسعة ملايين سائح مع نهاية العام، ليكون بذلك رقم قياسي غير مسبوق في القطاع السياحي.

ويأتي أكثر من نصف الوافدين حتى الآن هم من دول المغرب العربي بينما وصل عدد السياح الأوروبيين الى 6ر2 مليون زائر.

وكانت تونس من بين الدول التي تأثرت بإفلاس شركة "توماس كوك" السياحية البريطانية حيث تسببت في خسائر قدرت بنحو 70 مليون يورو بحسب وزارة السياحة لكن اتحاد النزل (الفنادق) يشير إلى أرقام أعلى من ذلك.