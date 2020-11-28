أمازون تتعاون مع الحكومة الأمريكية لوقف بيع السلع المقلدة عبر متجرها الرقمي

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أعلنت شركة "أمازون" الأمريكية، عملاق خدمات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، عن تعاونها مع المركز الوطني الأمريكي لتنسيق حقوق الملكية الفكرية، في عملية مشتركة، لمنع السلع المقلدة من دخول الولايات المتحدة.

وقالت الشركة إن الشراكة الجديدة ستعتمد على المعلومات التي تم جمعها من وحدة جرائم التزييف في "أمازون"، وشركة الخدمات اللوجستية "دي إتش إل"، وهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، لإيقاف بيع المنتجات المقلدة بشكل استباقي داخل الولايات المتحدة.

وتعتمد العملية المشتركة التي تحمل اسم "عملية التنفيذ الكامل" على موقع "أمازون" المهيمن كموزع وسوق للمنتجات، وتمثل العملية الجديدة شراكة طويلة الأمد مع الوكالات الأمريكية المتخصصة.