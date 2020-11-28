وائل جمعة: إحنا أعظم نادي في الكون

هنأ وائل جمعة، لاعب النادي الأهلي السابق، جماهير وعشاق القلعة الحمراء، بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، على ستاد القاهرة.

ونشر وائل جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة تجمع الـ9 كؤوس دوري أبطال إفريقيا التي فاز بها الأهلي عبر تاريخه.

وعلق جمعة على تلك الصورة، قائلًا:" إحنا أبطال مصر، إحنا أبطال العرب، إحنا أبطال إفريقيا، إحنا أعظم نادي في الكون".

وتوج الأهلي بلقب القارة السمراء للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك 2-1، أحرز الهدفين عمرو السولية ومجدي أفشة، ليتأهل النادي الأهلي لكأس العالم للأندية.