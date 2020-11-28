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كهربا: إن شاء الله مؤمن زكريا يتعافى ويشارك معنا في مونديال الأندية

شريف أبوحمد
نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 9:26 م | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 9:26 م

أعرب محمود عبدالمنعم كهربا جناح الأهلي، عن حبه لجماهير المارد الأحمر، كما تمنى تعافي مؤمن زكريا لاعب القلعة الحمراء ومشاركته في مونديال الأندية المقبل.

وقال كهربا في تصريحات عبر قناة الأهلي:«جمهور الاهلي كبير وعظيم وأنا واحد منهم، كان نفسى أنزل الشارع واحتفل معهم، وجمهور الاهلي سيظل رقم 1 فى العالم كله».

وعن مؤمن زكريا قال:«أخي الكبير، وساعدني كثيرا، وأقل شئ تقديم هذه البطولة له، كل اللاعبين يحبونه للغاية، وبمشيئة الله يتعافى ويشارك معنا في كأس العالم للأندية».

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، أمس الجمعة، على حساب الزمالك بعد تفوق في نتيجة المواجهة التي جمعتها على ستاد القاهرة الدولي، بهدفين دون رد.


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