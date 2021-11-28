ألمانيا: القبض على رجل دفع آخر أمام القطار

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية في مدينة ميونخ اليوم الأحد القبض على رجل دفع آخر أمام قطار قادم إلى المحطة.



وذكر المتحدث أن القطار دهس المجني عليه/37 عاما/ ما أحدث له إصابات خطيرة لكنها ليست إصابات تمثل خطرا على حياته.



ويواجه الرجل المقبوض عليه/41 عاما/ تهمة الشروع في قتل وسيمثل أمام قاضي تحقيقات غدا الاثنين.



وحسب الشرطة، فإن الرجل قاوم إلقاء القبض عليه، وتعتقد الشرطة أنه دخل في شجار مع المجني عليه وأنه دفع الأخير أمام القطار.



وذكرت الشرطة أنها لا تعرف بعد ما إذا كان الرجلان يعرفان بعضهما البعض ولا تعرف كيف وقع الشجار.



وقد أدى الحادث إلى توقف حركة المواصلات في المحطة بشكل مؤقت.