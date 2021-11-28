 إلغاء انتخابات نقابة أطباء الأسنان في لبنان بعد فوضى واشتباكات أثناء عملية الفرز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إلغاء انتخابات نقابة أطباء الأسنان في لبنان بعد فوضى واشتباكات أثناء عملية الفرز

أ ش أ
نشر في: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 9:04 م | آخر تحديث: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 9:04 م

أعلنت نقابة أطباء الأسنان بلبنان، إلغاء الانتخابات النقابية التي أجريت اليوم الأحد، بعدما سادت حالة من الفوضى والاشتباكات أثناء عملية فرز الأصوات إثر اعتراضات على توقف الفرز الإلكتروني الذي تظهر نتائجه على شاشة كبيرة، واللجوء للفرز اليدوي وسط شكاوى من عدم شفافية الفرز.

وحطم عدد من المحتجين 5 صناديق اقتراع وألقوا محتوياتها على الأرض من قبل مجهولين، ما دفع النقيب الحالي روجيه ربيز لإعلان إلغاء الانتخابات.

وسادت الفوضى من قبل الأطباء على خلفية عدم قدرتهم على مشاهدة النتائج على شاشة وضعت في صالة الفرز بسبب عطل تقني ووردت شكاوى من عدم شفافية الفرز في الانتخابات، إضافة إلى أن عددا منهم طالب بإعادة إجراء الانتخابات النقابية نظرا لحالة الفوضى التي شهدتها النقابة.

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