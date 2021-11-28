الإحصاء: 41% ارتفاع فى صادرات الملابس خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى

أعلن جهاز المركز للتعبئة والإحصاء، أن صادرات مجموعة الملابس ارتفعت خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة 41.6% لتسجل نحو 1.7 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت صادرات مجموعة الأسمدة بأنواعها نحو 1.4 مليار دولار، تليها مجموعة الألومنيوم ومصنوعاته والنحاس حيث بلغت 820 مليون دولار، مقابل 506 ملايين دولار عام 2020.

وبحسب البيانات، فإن صادرات مجموعة الوقود والزيوت المعدنية ارتفعت خلال التسعة أشهر الأول من العام الحالي، بنسبة 97.6%، لتصل إلى 8.3 مليار دولار، مقابل 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، تليها مجموعة لدائن ومصنوعاتها (بلاستيك بأنواعه) حيث بلغت 2 مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي.

وبلغت صادرات مجموعة الآلات والأجهزة الكهربائية والآلية وأجزاؤها نحو 1.9 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، تليها مجموعة الحديد والصلب ومصنوعاته حيث بلغت 1.7 مليار دولار.