توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حول واقعة انتحار فتاة عشرينية من الطابق السادس بمنطقة الهرم، إلى أن الفتاة تركت منزل أسرتها بمحافظة أخرى، وتزوجت عرفيا من أحد الأشخاص وتركها داخل شقة بالهرم بمفردها وذهب للمكوث مع زوجته الأولي الشرعية.

وأضافت التحريات أن الفتاة أصيبت بأزمة نفسية، وكتبت رسالة وأقدمت علي الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق السادس، ولا شبهة جنائية.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا من غرفة النجدة، يفيد سقوط فتاة من علو، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة الإسعاف لمكان الحادث.وتبين وجود جثة فتاة تبلغ من العمر 20عاما، ونقلت الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.