 واشنطن تدعو الحوثيين إلى الوقف الفوري لهجماتهم على الموانئ اليمنية - بوابة الشروق
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واشنطن تدعو الحوثيين إلى الوقف الفوري لهجماتهم على الموانئ اليمنية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 28 نوفمبر 2022 - 7:09 م | آخر تحديث: الإثنين 28 نوفمبر 2022 - 7:09 م

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، الحوثيين إلى اللوقف الفوري لهجماتهم على الموانئ اليمنية، واغتنام فرصة السلام، والتعاون مع الأمم المتحدة.

وجاء في البيان الصادر عن الوزارة "يتجه المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج في 27 نوفمبر إلى عمان والمملكة العربية السعودية لدعم جهود السلام الجارية".

وأضاف البيان "تمثل البيئة التي أوجدتها الهدنة بوساطة الأمم المتحدة أفضل فرصة أتيحت لليمن من أجل السلام منذ عدة سنوات. في هذه اللحظة الحرجة، نذكر الحوثيين بأن اليمنيين يدعون إلى السلام وليس العودة إلى الحرب".

ونوه البيان إلى أنه "ولهذه الغاية، ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري لهجماتهم على الموانئ اليمنية، والتي تعطل تدفق الموارد التي تشتد الحاجة إليها وتزيد من المعاناة في جميع أنحاء اليمن. إن مثل هذه الهجمات لا تؤدي إلا إلى دفع اليمنيين إلى دوامة أخرى من العنف والمعاناة لا طائل من ورائها".

واختتم البيان بالقول "نحث الحوثيين على اغتنام فرصة السلام هذه، والتعاون مع الأمم المتحدة، وقبول أن الطريق الوحيد إلى الأمام لإنهاء ثماني سنوات من الحرب المدمرة هو من خلال تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية".

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