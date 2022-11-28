فيروس كورونا: المحتجون في الصين يطالبون الرئيس شي علنا بالاستقالة بسبب قيود كوفيد

تواصلت الاحتجاجات ضد القيود الصارمة التي تتخذها السلطات الصينية لمكافحة فيروس كورونا لليلة الثانية وانتشرت في أكبر المدن.
وتجمع المتظاهرون في العاصمة بكين وفي شنغهاي، المركز المالي للبلاد.
وحمل الكثير منهم أوراقًا فارغة للتعبير عن استيائهم من الرقابة في البلاد. ودعا البعض الرئيس شي جينبينغ للتنحي.
وتأثر الملايين من الأشخاص في الصين لما يقرب من ثلاث سنوات من اختبارات كوفيد 19 الجماعية والحجر الصحي والإغلاق المفاجئ.
ومن غير المألوف للغاية أن يعبّر الناس علنًا عن غضبهم من قادة الحزب الشيوعي في الصين، حيث يمكن أن يؤدي أي انتقاد حكومي مباشر إلى عقوبات قاسية.
وسمحت الشرطة بدرجة كبيرة بمواصلة التجمعات، لكن في شنغهاي اعتقل الضباط عدة أشخاص وطوقوا الشوارع يوم الأحد.
وتجمع مئات الأشخاص على ضفاف أحد الأنهار في العاصمة بكين لعدة ساعات يوم الأحد، وهم يغنون النشيد الوطني ويستمعون إلى الخطب.
وفي وقت سابق نظم عشرات الأشخاص في جامعة تسينغهوا المرموقة في بكين، احتجاجًا سلميًا ضد قيود كوفيد وغنوا النشيد الوطني، وفقًا للصور ومقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وجرت الاحتجاجات أيضًا خلال النهار في مدينة تشنغدو الجنوبية الغربية ومدينة شيان وسط البلاد وكذلك في ووهان، التي شهدت بدء تفشي كوفيد منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
وتظهر مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي مئات من سكان ووهان وهم يخرجون إلى الشوارع، مع بعض المتظاهرين الذين صوروا وهم يهدمون الحواجز ويحطمون البوابات المعدنية.
وتأتي الاضطرابات الأخيرة في أعقاب احتجاج في مدينة أورومتشي الشمالية الغربية ، حيث أٌلقي اللوم على قواعد الإغلاق في عرقلة جهود الإنقاذ بعد حريق في برج قتل فيه 10 أشخاص. ونفت السلطات الصينية هذه المزاعم.
"شي جينبينغ، تنحى"
وخلال احتجاج ليلة السبت في شنغهاي، أكبر مدينة في الصين والمركز المالي العالمي في شرق البلاد، سُمع الناس وهم يهتفون علانية بشعارات مثل "شي جينبينغ، استقل" و "الحزب الشيوعي ، تنحى".
وحمل البعض لافتات بيضاء فارغة بينما أضاء آخرون شموع ووضعوا الزهور من أجل الضحايا في اورومتشي.
ويقول محللون إن الحكومة يبدو أنها قللت بشكل كبير من تقدير السخط المتزايد تجاه نهج صفر كوفيد، وهي سياسة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بشي جينبينغ الذي تعهد مؤخرًا بعدم الحياد عنها.
وتمثل الاحتجاجات تحديًا كبيرًا لقادة الصين.
وقال أحد المتظاهرين في شنغهاي لبي بي سي إنه شعر "بالصدمة والإثارة قليلاً" لرؤية الناس في الشوارع، ووصفها بأنها المرة الأولى التي يرى فيها معارضة واسعة النطاق في الصين.
وقال إن الإغلاق جعله يشعر "بالحزن والغضب واليأس"، وجعله غير قادر على رؤية والدته المريضة، التي كانت تخضع لعلاج من السرطان.
وقالت متظاهرة لبي بي سي إن ضباط الشرطة سُئلوا عن شعورهم حيال الاحتجاجات، وكان الجواب "مثلك". لكنها قالت ، "إنهم يرتدون زيهم العسكري لذا فهم يقومون بعملهم".
وروى آخرون روايات عن أعمال عنف، حيث قال أحد المتظاهرين لوكالات الأنباء إن أحد أصدقائه تعرض للضرب على أيدي عناصر الشرطة في مكان الحادث، بينما تعرض اثنان آخران للرش برذاذ الفلفل.
وتجمع الناس للتظاهر مرة أخرى يوم الأحد، ووضعوا الزهور من أجل ضحايا حرائق أورومتشي في منطقة طريق أورومتشي بشنغهاي.
ولكن الشرطة، التي كانت موجودة بأعداد كبيرة في موقع الاحتجاجات.
وشاهدت بي بي سي ضباط شرطة وحراس أمن خاصين وضباط شرطة بلباس مدني في الشوارع، يواجهون المتظاهرين الذين تجمعوا لليوم الثاني.
واقتيد المتظاهرون الذين تزعموا الهتافات المناهضة للحكومة، وتعرضوا للضرب أو الدفع والاقتياد إلى سيارات الشرطة في بعض الحالات.
كما ظهرت صور ومقاطع فيديو على الإنترنت تظهر طلابا وهم يتظاهرون في جامعات في بكين ونانجينغ يوم السبت.
وقال أحد الطلاب لوكالة فرانس برس إن مئات الأشخاص شاركوا في إحدى هذه المظاهرات في جامعة تسينغهوا بالعاصمة.
وحملت المجموعة أوراقًا بيضاء، وهو عمل أصبح رمزًا لتحدي الرقابة الصينية، وتم تصويرهم وهم يرددون أغانٍ تدعم الحرية والديمقراطية.
ويصعب التحقق من مقاطع الفيديو الخاصة بالاحتجاجات بشكل مستقل، لكن العديد منها يظهر انتقادًا واضحا وصريحًا للحكومة وزعيمها.
ونزل مئات السكان ، الأحد ، إلى شوارع مدينة ووهان بوسط البلاد، حيث بدأت جائحة كوفيد، وفقًا لمقاطع فيديو أخرى نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. وصُور بعض المتظاهرين وهم يهدمون الحواجز.
وتعد هذه الاحتجاجات الأحدث في سلسلة متسارعة من المظاهرات ضد إجراءات الصين الخاصة الهادفة إلى كبح انتشار فيروس كورونا ، والتي أصبحت أيضًا أكثر جرأة في انتقاد الحكومة والرئيس شي.
وتُعد استراتيجية "صفر-كوفيد '' السياسة الأخيرة من نوعها بين الاقتصادات الكبرى في العالم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مستويات التطعيم المنخفضة نسبيًا في الصين وجهود حماية كبار السن.
وتسببت عمليات الإغلاق المفاجئ في الغضب في جميع أنحاء البلاد - وأثارت قيود كوفيد أوسع احتجاجات عنيفة مؤخرًا في تشينغتشو وقوانغتشو.
وعلى الرغم من الإجراءات الصارمة ، سجلت أعداد الحالات في الصين هذا الأسبوع أرقامًا قياسية على الإطلاق منذ بدء الوباء.
احتجاج غير معتاد في انتقاد الرئيس شي
كان حريق أورومتشي سيناريو كابوسيا للعديد من الصينيين الذين تعرضوا لقيود واسعة النطاق في الأشهر الأخيرة- فقد كانوا محبوسين في شقة أحدهم من دون أي وسيلة للهروب، وفقًا لبعض الروايات. واعترضت السلطات على هذا، لكنها لم تمنع الغضب العام والقلق من الانتشار.
وأصبحت الاحتجاجات أحدث نقطة تحول في تصاعد الإحباط. لقد سئم الملايين من نحو ثلاث سنوات من القيود على الحركة واختبارات كوفيد اليومية. وانتشر الغضب في جميع أنحاء الصين، من المدن الكبرى إلى المناطق النائية مثل شينجيانغ والتبت، وحفز كل جزء من المجتمع بما في ذلك طلاب الجامعات الشباب وعمال المصانع والمواطنون العاديون.
ومع تزايد هذا الغضب، أصبحت الاحتجاجات ضد إجراءات كوفيد مشهدا مألوفا بشكل متزايد. لكن حتى مظاهرات نهاية هذا الأسبوع غير معتادة في هذا الوضع الطبيعي الجديد، سواء من حيث أعدادها أو في انتقادها المباشر للحكومة والرئيس شي جينبينغ.
وكان النزول إلى الشوارع بأعداد كبيرة مع مطالبة المئات للرئيس شي بالتنحي يُعتقد أنه أمر لا يمكن تصوره منذ وقت ليس ببعيد. ولكن بعد الاحتجاج الدراماتيكي الأخير على جسر في بكين والذي أذهل الكثيرين، يبدو أن المعارضة أصبحت أكثر انفتاحًا وأكثر حدة.
كما اختار آخرون التلويح بالعلم الصيني وغناء النشيد الوطني، حيث تتبنى كلماته المثل الثورية وتحث الناس على "النهوض". إنه إظهار للوطنية يمكن قراءته أيضًا على أنه تعبير واضح عن التضامن مع الصينيين الذين يعانون في ظل سياسة شي الخاصة بصفر كوفيد، ودعوة إلى اتخاذ إجراء.