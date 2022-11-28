فيروس كورونا: المحتجون في الصين يطالبون الرئيس شي علنا بالاستقالة بسبب قيود كوفيد

وخلال احتجاج ليلة السبت في شنغهاي، أكبر مدينة في الصين والمركز المالي العالمي في شرق البلاد، سُمع الناس وهم يهتفون علانية بشعارات مثل "شي جينبينغ، استقل" و "الحزب الشيوعي ، تنحى".

وحمل البعض لافتات بيضاء فارغة بينما أضاء آخرون شموع ووضعوا الزهور من أجل الضحايا في اورومتشي.

ويقول محللون إن الحكومة يبدو أنها قللت بشكل كبير من تقدير السخط المتزايد تجاه نهج صفر كوفيد، وهي سياسة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بشي جينبينغ الذي تعهد مؤخرًا بعدم الحياد عنها.

وقال أحد المتظاهرين في شنغهاي لبي بي سي إنه شعر "بالصدمة والإثارة قليلاً" لرؤية الناس في الشوارع، ووصفها بأنها المرة الأولى التي يرى فيها معارضة واسعة النطاق في الصين.

وقال إن الإغلاق جعله يشعر "بالحزن والغضب واليأس"، وجعله غير قادر على رؤية والدته المريضة، التي كانت تخضع لعلاج من السرطان.

وقالت متظاهرة لبي بي سي إن ضباط الشرطة سُئلوا عن شعورهم حيال الاحتجاجات، وكان الجواب "مثلك". لكنها قالت ، "إنهم يرتدون زيهم العسكري لذا فهم يقومون بعملهم".

وروى آخرون روايات عن أعمال عنف، حيث قال أحد المتظاهرين لوكالات الأنباء إن أحد أصدقائه تعرض للضرب على أيدي عناصر الشرطة في مكان الحادث، بينما تعرض اثنان آخران للرش برذاذ الفلفل.

وتجمع الناس للتظاهر مرة أخرى يوم الأحد، ووضعوا الزهور من أجل ضحايا حرائق أورومتشي في منطقة طريق أورومتشي بشنغهاي.

ولكن الشرطة، التي كانت موجودة بأعداد كبيرة في موقع الاحتجاجات.

وشاهدت بي بي سي ضباط شرطة وحراس أمن خاصين وضباط شرطة بلباس مدني في الشوارع، يواجهون المتظاهرين الذين تجمعوا لليوم الثاني.

واقتيد المتظاهرون الذين تزعموا الهتافات المناهضة للحكومة، وتعرضوا للضرب أو الدفع والاقتياد إلى سيارات الشرطة في بعض الحالات.

كما ظهرت صور ومقاطع فيديو على الإنترنت تظهر طلابا وهم يتظاهرون في جامعات في بكين ونانجينغ يوم السبت.

وقال أحد الطلاب لوكالة فرانس برس إن مئات الأشخاص شاركوا في إحدى هذه المظاهرات في جامعة تسينغهوا بالعاصمة.

وحملت المجموعة أوراقًا بيضاء، وهو عمل أصبح رمزًا لتحدي الرقابة الصينية، وتم تصويرهم وهم يرددون أغانٍ تدعم الحرية والديمقراطية.

ويصعب التحقق من مقاطع الفيديو الخاصة بالاحتجاجات بشكل مستقل، لكن العديد منها يظهر انتقادًا واضحا وصريحًا للحكومة وزعيمها.

ونزل مئات السكان ، الأحد ، إلى شوارع مدينة ووهان بوسط البلاد، حيث بدأت جائحة كوفيد، وفقًا لمقاطع فيديو أخرى نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. وصُور بعض المتظاهرين وهم يهدمون الحواجز.