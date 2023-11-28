جيش الاحتلال يعترف: إصابة 1000 جندي وضابط منذ بداية الحرب على غزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة 1000 جندي منذ بدء الحرب على غزة (في السابع من أكتوبر الماضي).



جاء ذلك حسبما أوردته صحيفة «هآرتس»، التي قالت - اليوم الثلاثاء - إن جيش الاحتلال أقرّ بإصابة ألف ضابط وجندي منذ بداية الحرب على غزة.



ومن بين هؤلاء 202 من ضباط وجنود الاحتلال، جروحهم خطيرة.



وكان جيش الاحتلال قد حاول فرض سياجا من السرية حول الخسائر الضخمة التي تكبدها خلال المعارك البرية التي خاضها أمام المقاومة الفلسطينية.



وفيما اعترف جيش الاحتلال، بأنه فقد 72 قتيلا بين جنود وضباطه خلال هذه المعارك، إلا أنّ هناك تشكيكا كبيرا في هذه الأعداد.



وكانت حركة حماس، قد أعلنت في أكثر من مناسبة، أن المقاومة تُكبّد الاحتلال خسائر ضخمة لم يكن يتوقعها من الأساس، تفوق كثيرا ما يتم إعلانه من قبل إسرائيل.