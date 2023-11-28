شاب فلسطيني يروي بعد الإفراج عنه تعرضه للضرب في سجن إسرائيلي

ينتقد السجناء الفلسطينييون السابقون الظروف التي مروا بها في السجون الإٍسرائيلية بعدما تم الإفراج عنهم في إطار اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وقال الأسير المحرر دجانة عطون - 18 عاما، في تصريح لوكالة (د.ب.أ)، اليوم الثلاثاء، إنه تعرض للضرب والسب أحيانا خلال احتجازه لمدة 11 شهرا في سجن بصحراء النقب. وتم الإفراج عنه مساء أمس الاثنين ضمن عملية لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وأضاف الشاب الفلسطينى أنه عندما نقل إلى سجن عوفر في الضفة الغربية، حيث يتم نقل الأسرى قبل وقت قصير من الإفراج عنهم، تم سحبه على الدرج ودفعه إلى أسفل.

وذكر أن قوات الأمن الإسرائيلية ركلته ولكمته خلال إقامته القصيرة في سجن عوفر.

وبحسب الأسير السابق، تم القبض عليه بسبب رشق قوات الأمن الإسرائيلية بالحجارة ومخالفات أخرى، لكن لم يصدر حكم ضده.

وذكرت بوابات إخبارية عربية أن امرأة - 50 عاما، تقيم قرب جنين وتم الإفراج عنها أمس، انتقدت أيضا إسرائيل بسبب ظروف المعاملة في السجن، وأشارت إلى إساءة معاملتها وضربها باستمرار في السجن .

وأشارت تقارير إلى أن المرأة تم احتجازها في مارس من العام الماضي بسبب الاشتباه في انتمائها لمنظمة جهادية إسلامية وصدر حكم بسجنها ست سنوات.