محافظ كفرالشيخ يشارك باجتماع مجلس الجامعة

شارك اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، باجتماع مجلس جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة؛ لمناقشة عدد من الملفات التعليمية والتنموية، وتحقيق التنمية المنشودة في مختلف المجالات، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، وأساتذة جامعة كفرالشيخ.

في بداية الجلسة، رحب رئيس الجامعة بمحافظ كفرالشيخ لحضوره اجتماع المجلس؛ لبحث سبل التعاون المشترك والاستعانة بخبرات الجامعة في إقامة العديد من المشروعات بالمحافظة.

وقدم خالص الشكر والتقدير؛ لحرصه على الحضور وتبنيه لقضايا الجامعة والتعاون المستمر بين المحافظة والجامعة، ودورها في التنمية والتنوير والتثقيف.

وقال محافظ كفرالشيخ: "يسعدني ويشرفني دائما أن أشارك في مجلس الجامعة، وسط علماء جامعة كفرالشيخ، للتعاون في جميع المجالات؛ لتحقيق الصالح العام وتنمية المجتمع.

وأكد دعمه الكامل للجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة شريك أساسي في نجاح المشروعات القومية التي تقام على أرض المحافظة، باعتبارها الذراع الأيمن للتنمية الشاملة.

وأوصى محافظ كفرالشيخ، بتأهيل وتعزيز الهوية الوطنية للخريجين، والحفاظ على المستوى الذي حققته الجامعة محليا وعربيا ودوليا لكونها منارة للتعليم والبحث العلمي؛ تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة التعليم ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية.

ومن جانبه، أكد رئيس جامعة كفرالشيخ، التعاون الوثيق بين الجامعة والمحافظة، وسبل التعاون المشترك لخدمة المجتمع، مصرحا بأن إمكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها وخبراتها في خدمة أهالي محافظة كفر الشيخ من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات ووضع مقترحات؛ للارتقاء ودعم وتنمية المحافظة.