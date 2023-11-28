تستقبل مدينة الأقصر صباح غد الأربعاء، رئيسة المجر كاتالين نوفاك في جولة سياحية هي الأولى لها للمدينة، والتي تستغرق يومين تبدأ من صباح الأربعاء قادمة من مطار الغردقة إلى مطار الأقصر الدولي، وتنتهى بعصر اليوم الثاني الخميس.



وتبدأ زيارة "نوفاك" في يومها الأول للبر الغربي بالأقصر، بتفقد وادي الملوك والملكات ومعبد حتشبسوت ومقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، كما تتفقد أعمال البعثة الأثرية المجرية وأعمالها بالوادي ومساهمتها في أعمال الترميمات والاكتشافات الأثرية.



كما ستحضر رئيسة المجر مساء اليوم الأول عرضا خاصا للصوت والضوء على ضفاف البحيرة المقدسة بمعابد الكرنك، في أجواء فرعونية ومصرية قديمة مبهرة.



ومن المقرر أن تغادر "نوفاك" الأقصر عصر الخميس من مطار الأقصر الدولي، متجهة إلى بلادها.