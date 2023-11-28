رونالدو يغيب عن تدريبات النصر قبل مواجهة الديربي أمام الهلال

كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، عن غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، عن تدريبات العالمي، قبل مواجهة الديربي أمام الهلال بالدوري السعودي.

ويواجه النصر نظيره الهلال في ديربي الرياض يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري السعودي.

وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، يغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، عن تدريب فريقه اليوم بتوصية من طبيب النادي رغبة في إراحته قبل إعادة فحص موضع إصابته التي تعرض لها خلال مواجهة بيرسبوليس أمس.

وكانت الصحيفة قد أكدت أن التشخيص المبدئي لإصابة كريستيانو رونالدو يؤكد معاناته من كدمة متوسطة في الرقبة، تلقى على إثرها العلاج الطبيعي فور مغادرته الملعب.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، بينما يأتي النصر في الوصافة ولديه 34 نقطة، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.