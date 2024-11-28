قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه سعيد بعقلية لاعبي فريقه في الجزء الهجومي خلال مباراة اليوم أمام بلاك بولز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" لم أحب التحولات الدفاعية لنا عندما كنا نفقد الكرة في الشوط الثاني، وكان المنافس يمتلك فرصة للتسجيل بعد تعثر حسام عبد المجيد".

واصل:" قدمنا مباراة جيدة أمام فريق قوي ومنظم جداً وحرصنا على صنع فرص عديدة ونجحنا في الفوز بهدفين".

وأضاف جوميز:" حمزة المثلوثي تعرض لكدمة قوية خلال المباراة وسيخضع لكشف طبي وهذه الإصابات تحتاج إلى وقت طويل للعودة مرة أخرى للعب بشكل طبيعي".

وواصل قائلاً:" مهم جداً للفريق استخدام جميع اللاعبين الموجودين في المباريات المقبلة، ولا يجب التركيز على الصفقات الجديدة لأن أمامنا مواجهات مهمة حتى فترة الانتقالات الشتوية".

وتابع جوميز:" ليس من الجيد أن نهدر الهجمات ولكن من الجيد خلق العديد من الفرص، وإذا استمر الفريق على هذا الشكل سيكون هناك تحسن كبير في الفترة المقبلة".

وواصل المدير الفني قائلاً:" محمود الونش تواجد في قائمة الفريق للقاء بطل موزمبيق لأنه يستحق ذلك وهو يتدرب بشكل جيد جداً مع الفريق ولكن خططنا له من أجل المشاركة في مباراة ودية أولاً، وهذه المباريات تكون مفيدة في تجهيز البدلاء ورؤية اللاعبين الشباب والناشئين".

وقال جوميز:" الفريق مر بعدد من المشاكل الغير عادية الحقيقة نمتلك بعد المشاكل الغير عادية في الفترة الماضية منها ما حدث مع دونجا وشلبي وإصابة زيزو وبعض اللاعبين، ولكن غياب بعض اللاعبين ليس عذر للخسارة أمام المصري ولكننا خسرنا المباراة السابقة لأننا لم نبدأها بنفس الصورة التي لعبنا بها لقاء اليوم، ولابد علينا من الوقت لآخر أن نوضح الروح الخاصة بنا في المباريات".

وأضاف المدير الفني :"ميشالاك يلعب في مركزه، وليس من العدل أن نحكم عليه في مباراة اليوم فهو قام بتحركات جيدة جداً وإذا كانت وصلت له الكرة كان سينفرد بالمرمى، وأنا راض عن أداء اللاعب في لقاء اليوم، وهو من نوعية اللاعبين الذين يتمتعون بالسرعة وذلك سيظهر أمام الفرق التي تعتمد على الدفاع المتقدم".

وواصل :" وجود المصري في مجموعة الزمالك أمر إيجابي لأننا سنلعب المباراتين في مصر والجانب السلبي أنه منافس قوي".

وتابع :" مباراة إنيمبا لن تكون سهلة لأن المنافس فريق قوي وشرس في الضغط، كما أن الفريق النيجيري جيد جداً على المستوى الفني، وسنجهز اللاعبين للفوز في جميع المباريات".

وأضاف جوميز قائلاً:" عمر فرج يحتاج إلى وقت أكبر لإثبات نفسه في الفترة المقبلة وهو يتدرب بجدية مع الفريق".

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في المجموعة.