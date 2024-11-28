وزير الخارجية: اهتمام بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى من خلال تنمية العلاقات في مختلف المجالات

أجرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع أوليفر فارهيلي لتهنئته على توليه منصبه الجديد كمفوض الاتحاد الأوروبى للصحة، معربا عن الدور المُقدر الذى قام به المسئول الأوروبى في ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية خلال توليه منصب مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع.

أكد وزير الخارجية، الاهتمام بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى خلال الفترة المقبلة من خلال تنمية العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية في إطار تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وشدد على أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبما يتوافق مع الزخم السياسي المتحقق في الوقت الراهن.

وأكد الوزير عبد العاطى، على التطلع لدعم المسئول الأوروبى لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، بما في ذلك الصادرات الزراعية والعمل على تذليل أية عقبات فى هذا الشأن.