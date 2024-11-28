بيطري الإسكندرية: تطعيم 220 كلبا ضد مرض السعار

نفذت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، حملة موسعة لتطعيم كلاب الشوارع ضد مرض السعار بالتعاون مع المجتمع المدني وجمعية الرفق بالحيوان، حيث تم تطعيم 220 كلبًا ضد مرض السعار.

ويأتي ذلك في إطار تكليفات أحمد خالد محافظ الإسكندرية، برصد شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، وتنفيذًا لاستراتيجية الدولة "مصر خالية من السعار 2030 صحة واحدة للجميع"، التي تقوم على ثلاثة ركائز أساسية: "أولا التطعيم الجماعي لكلاب الشوارع، ثانيا تعقيم الذكور والإناث للحد من الزيادة في الأعداد، ثالثا التوعية المجتمعية والإرشاد لخفض عدد حالات العقر الناتج عن سوء تعامل الإنسان مع الحيوانات الضالة".

فيما تم تطعيم 220 كلبًا بنطاق الأحياء المختلفة تمثلت في حي (العجمي، ووسط، وشرق والجمرك).

كما نفذت المديرية ندوات توعوية عن مرض السعار لطلاب المدارس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

وتستمر جهود محافظة الإسكندرية في حملات تطعيم وتعقيم كلاب الشوارع حفاظًا على أرواح المواطنين.