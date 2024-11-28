يتعرض سكان شمال قطاع غزة لظروف انسانية حرجة مع تضاعف معاناة النازحين في الشوارع والخيام ومراكز الإيواء منذ بدء موسم الأمطار، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في هدم الخيام وبللت النائمين في الشوارع دون خيم.

وحذرت وكالة الأونروا من خطورة الوضع الانساني في مدن شمال غزة، وقالت إنه تم رفض 82 محاولة وعرقلة 9 محاولات للأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى شمال غزة المحاصر- حسب قناة الجزيرة.

وقالت الأونروا إن "ظروف البقاء على قيد الحياة تتضاءل لنحو 65 إلى 75 ألف شخص يقدر أنهم ما زالوا في شمال القطاع".

وفي تطور للعمليات العسكرية يواصل طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة استهداف مباني سكنية في جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، إضافة إلى رفح وخانيونس جنوبي القطاع.

كانت حركة حماس قالت في بيان صحفي أمس إن :" الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا عنيفا على مدينتي بيت لاهيا وجباليا في شمال قطاع غزة، ويحكم حصاره عليهما لليوم الـ56 على التوالي"، مطالبه بتحرك فوري لوقف ما تتعرض له مدينتا بيت لاهيا وجباليا من مذابح وتجويع من قبل الجيش الإسرائيلي.