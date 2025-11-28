أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن طقس اليوم الجمعة، سيكون خريفيا مائلا للبرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة علي جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأوضحت أن الشبورة المائية ستخيم على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وذلك في الفترة من الساعة الثالثة حتى التاسعة صباحا.

ومن المتوقع أن تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وذكرت أنه اعتبارا من الأحد 30 نوفمبر تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (24:21)، القاهرة الكبرى والوجه البحري (24:23)، جنوب البلاد (29:23).

وتشهد البلاد نشاطا في حركة الرياح، في الفترة من يوم الأحد 30 نوفمبر إلى الأربعاء 03 ديسمبر على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن درجات الحرارة، أوضحت أن القاهرة اليوم 26 - 16 وكفر الشيخ 24 -14، والمنصورة 26 - 16، وبورسعيد 23 - 17، الإسكندرية 25 - 15، الإسماعيلية 27 - 13، طابا 23 - 14، شرم الشيخ 27 -20، أسيوط 24 - 09.