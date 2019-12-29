فايلر: أي فريق يحب اللعب في أجواء زيمبابوي

علق السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، على حالة الطقس في زيمبابوي، وذلك قبل مواجهة بلاتينيوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال فايلر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الفريقين اليوم في الجولة الثالثة: «أي فريق يحب اللعب في أجواء زيمبابوي، درجة الحرارة هناك 27 مئوية، بعكس الطقس في مصر بارد، درجة الحرارة 12 لذا لسنا في حاجة للسفر مبكرًا»

وكان الأهلي حقق الفوز على ضيفه الزيمبابوي بنتيجة 2-0، ليرفع رصيده إلى النقطة 6 ويتساوى في صدارة المجموعة الثانية رفقة النجم الساحلي والهلال السوداني.