بايدن يثير عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة عائلية بمناسبة الكريسماس بدون ابنه

استبعد جو بايدن، الذي يطمح بالفوز بترشيح الحزب الديمقراطي له لانتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، نجله المثير للجدل هانتر من صورة عائلية بمناسبة عيد الميلاد، الأمر الذي جاء بنتائج عكسية من خلال جذب انتباه غير مرغوب فيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة عيد الميلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه سرعان ما لاحظ مستخدمون لموقع تويتر أن هانتر غير موجود في صورة عائلة بايدن. وأصبح هانتر جزءا رئيسيا من الدراما التي تحدث في واشنطن هذا العام وسط انتقادات لشغله منصبا يدر دخلا كبيرا في مجلس إدارة شركة الغاز الأوكرانية (بوريزما هولدنجز) من عام 2014 وحتى بداية العام الجاري.

وتسألت مئات من التغريدات عبر تويتر عن مكان هانتر. وظهر في الصورة بايدن وزوجته جيل وابنتهما آشلي وخمسة أحفاد، بمن فيهم بنات هانتر الثلاث من زواج سابق.