لقي المئات حول العالم حتفهم بسبب التقلبات الجوية، التي سببت الفيضانات والعواصف والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، والذي يُسبب الجفاف في بعض المناطق، فيما سجلت حرائق الغابات أرقاما قياسية في الانبعاثات الكربونية عام 2021، وتسببت الكوارث الناجمة عن ذلك في مصرع ما يزيد عن 1075 شخصا وتشريد نحو 1.3 مليون حول العالم.

وتستعرض "الشروق" من خلال التقرير التالي أبرز الكوارث المناخية في 2021، وكان تغير المناخ سببا في تفاقم الكثير منها:

- إعصار إيدا يسجل خسائر بنحو 65 مليار دولار

إعصار إيدا الذي ضرب شرق الولايات المتحدة الأمريكية؛ نهاية شهر أغسطس، يُعتبر الكارثة الأعلى كلفة في عام 2021، حيث ضرب ولاية لويزيانا بقوة عاصفة من الدرجة الرابعة وقتل قرابة 100 شخص في الولايات المتحدة، وتسبب في دمار تم تقديره بنحو 64 مليار دولار.

ومن لويزيانا، شق الإعصار طريقه شمالا وتسبب بفيضانات غير مسبوقة في مدينة نيويورك والمناطق المحيطة بها، وتسببت الأمطار الغزيرة في سيول مفاجئة عبر شمال شرق البلاد ذي الكثافة السكانية العالية؛ ما كان سببا في ارتفاع عدد القتلى من جراء الإعصار.

ـ عاصفة كندا

أسقطت عاصفة هائلة خلال يومين فقط كمية من الأمطار تعادل أمطار شهر، في إقليم كولومبيا البريطانية الكندي، ما أدى إلى فيضانات وانهيارات طينية دمرت طرقا وخطوط سكك حديدية وجسورا، ومن المرجح أن تكون هذه العاصفة هي الأسوأ من حيث قيمة الأضرار في تاريخ كندا وذلك رغم أن المسؤولين مازالوا يعملون على حصر الأضرار.

- 23 مليار دولار خسائر في تكساس

موجة شديدة البرودة هبت على ولاية تكساس التي تتمتع في العادة بالدفء، أسفرت عن مصرع 125 شخصا في الولاية وانقطاع الكهرباء عن الملايين وسط درجات حرارة تصل إلى التجمد.

- فيضانات أوروبا.. خسائر بـ43 مليار دولار

الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، لم يكن أفضل حالا وشهدن مناطق عديدة في أوروبا درجات حرارة منخفضة تصل إلى حد التجمد، وتسببت موجة الأمطار الغزيرة والفيضانات في مقتل نحو 200 شخص في ألمانيا وبلجيكا وهولندا.

ـ فيضانات جنوب السودان

شهدت جنوب السودان أسوأ فيضانات منذ 60 عاما، أثرت على حياة حوالي 800 ألف شخص، أي ما يعادل واحدا من كل 14 من السكان، وذلك وفقا لما تقوله مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.

وكل عام يشهد جنوب السودان موسما مطيرا لكن الفيضانات سجلت أرقاما قياسية في 3 أعوام على التوالي.

ـ الصين الفلبين واليابان تتكبد خسائر 2 مليار دولار

شهدت العاصمة الصينية بكين، أسوأ عاصفة رملية تشهدها منذ 10 سنوات، حيث تحولت سماء بكين إلى اللون البرتقالي وتوقفت حركة الطيران، كما كبد إعصار إن فا الذي ضرب الصين والفلبين واليابان، هذه الدول خسائر قدرها 2 مليار دولار.

ـ موجات الحر والجفاف في الولايات المتحدة

تسببت موجة حر وجفاف بلغت فيها درجات الحرارة مستوى قياسيا في اشتعال حريقين هائلين في الغابات في ولايتي كاليفورنيا وأوريجون كانا من بين أكبر الحرائق في تاريخ الولايتين.

ويقول العلماء إن وتيرة الحرائق وشدة تصاعدها ترجعا إلى حد كبير للجفاف المستمر منذ فترة طويلة ولزيادة موجات الحر الشديدة جراء التغير المناخي

ـ انحسار الجليد

بدأ انحسار جميع الكتل الجليدية في مختلف أنحاء العالم بسبب الاحتباس الحراري.

وفي جبال الألب اضطر العاملون في منتجع سويسري لنشر أغطية واقية على الكتل الجليدية في جبل تيتليس خلال شهور الصيف لحماية ما تبقى من الثلوج.

وقالت الحكومة إن سويسرا فقدت 500 من الكتل الجليدية وربما تفقد 90% من الكتل الباقية البالغ عددها 1500 بنهاية القرن الحالي إذا استمرت الانبعاثات العالمية في الزيادة.

ـ ارتفاع الحرارة وجفاف الطقس

في منطقة البحر المتوسط، تسببت الحرارة الشديدة وجفاف الطقس خلال الصيف في انتشار الحرائق الهائلة التي أرغمت الآلاف على ترك بيوتهم في الجزائر واليونان وتركيا، ولقي المئات حتفهم.

- انتشار الجراد

كينيا ومناطق أخرى في شرق إفريقيا تكافح موجة من أسوأ موجات انتشار الجراد منذ عشرات السنين، فالجراد يدمر محاصيل وأراضي رعي الماشية.

ويقول العلماء إن أنماط الطقس غير العادية المتفاقمة بفعل التغير المناخي خلقت ظروفا مثالية لتكاثر الجراد.

ـ ذوبان الطبقة المتجمدة تحت سطح الأرض فى روسيا

تعرضت البنية التحتية والمنازل في روسيا للخطر على نحو متزايد مع ذوبان الطبقة المتجمدة تحت سطح الأرض، حيث كانت تلك الطبقة المتجمدة في فترة من الفترات أساسا مستقرا وظلت في بعض المناطق على تجمدها منذ العصر الجليدي الأخير، غير أن ارتفاع درجة الحرارة على مستوى العالم يهدد طبقة الثلوج والتربة والصخور والرمال والمواد العضوية.

- فيضانات كولومبيا البريطانية

ضربت فيضانات، تعد الأسوأ منذ نحو عقد، مناطق واسعة في مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية، وعلى مدى يومين، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة نتجت عن تدفق نهر جوي، محدثا انزلاقات طينية وانهيارات أرضية فادحة.

"فيضانات هينان.. خسائر بـ17.6 مليار دولار

أدت فيضانات كارثية فى الصين إلى مقتل أكثر من 300 شخص في إقليم هينان بوسط الصين عندما هطلت في 3 أيام فحسب أمطار تعادل ما يسقط في العام كله.

- إعصار ياس.. يدمر قرى ويشرد الآلاف

دمر إعصار قوي، عشرات الآلاف من المنازل المبنية بالطين في شرق الهند، وتسبب في إجلاء أكثر من 3 ملايين شخص، وأدى إلى إغلاق أكبر مطار في كولكاتا من حيث حركة المسافرين ووصلت العاصفة إلى المناطق الساحلية، وكبد الهند وبنغلاديش 3 مليارات دولار.

- فيضانات أستراليا بلغت خسائرها نحو 2.1 مليار دولار

هي سلسلة من الفيضانات المستمرة التي بدأت في 18 مارس 2021 وأثرت على ولاية نيوساوث ويلز الأسترالية، من الساحل الشمالي إلى منطقة سيدني الحضرية في الجنوب في كارثة وصفت بالأسوأ منذ نصف قرن، بالإضافة إلى كونها أهم حدث فيضان في 60 عامًا في أجزاء من الولاية.

عاصفة توكتاي

تسبب العاصفة التي ضربت كل من الهند وسريلانكا وجزر المالديف، فى خسائر بنحو 1.5 مليار دولار، وعُدت أحد أقوى الأعاصير المدارية التي أثرت على الساحل الغربي من الهند.

تسبب الأعصار فى هطول أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة إلى مناطق على طول ساحل ولاية كيرالا وفي لاكشادوي وتسبب فى مقتل ما لا يقل عن 169 حالة وفاة في الهند، وترك 81 شخصا في عداد المفقودين كما أدت العاصفة إلى نزوح أكثر من 200000 شخص في ولاية غوجارات.

وتسبب الإعصار في أضرار واسعة النطاق للبنية التحتية والزراعية للساحل الغربي للهند.

ولم يتوصل العلماء إلى استنتاج فيما إذا كان تغير المناخ سببا في الطقس المتطرف، غير أن ارتفاع درجة الحرارة في الدائرة القطبية الشمالية يتسبب في المزيد من حالات الطقس التي لا يمكن التنبؤ بها في أنحاء العالم.

ملخص عاصفة وسط ألبرتا في كندا امس 4-6-2021 Alberta canada 🇨🇦 By @ KyleTWN pic.twitter.com/vkemZuyQ5D

SNOW DEER: A herd of hungry deer venture onto residential streets amid freezing weather in Austin, Texas. https://t.co/4CZkPn6ZPg pic.twitter.com/lB1qj9ivS3