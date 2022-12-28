السلطات الأمريكية: 50 شخصا على الأقل يلقون حتفهم جراء العاصفة إليوت

ذكرت أجهزة الطوارئ الأمريكية اليوم الثلاثاء ، أن درجات الحرارة الأخذة في الانخفاض والثلوج الكثيفة خلال الأيام الأخيرة قد أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 50شخصا في البلاد .

وقال مارك بولونكارز، المسؤول التنفيذي لمقاطعة إيري ، إن ما لايقل عن 28شخصا لقوا حتفهم في المقاطعة الواقعة في ولاية نيويورك .

وأضاف " نتوقع أن يكون هناك المزيد من الوفيات " . ومن المرجح العثور على المزيد من الجثث مدفونة تحت الجليد.

وتعذر السير في مدينة بافالو ، وقال بولونكارز إن الشرطة سوف تتخذ إجراء ضد قائدي السيارات على الطرق في تحد لحظر القيادة . وتم العثور على الكثير من الأشخاص متوفين في سياراتهم.

وذكرت شبكة "أيه بي سي " التليفزيونية أن أكثر من 52 شخصا توفوا نتيجة العاصفة الشتوية إليوت ،بينما ذكرت شبكة" سي إن بي سي" أن حصيلة الوفيات تصل إلى 64 شخصا .

وتسببت العاصفة الشتوية "إليوت" في تساقط ثلوج بلغ ارتفاعها عدة أمتار وانخفاض درجات الحرارة إلى اقل من عشر درجات تحت الصفر وهبوب رياح قوية .

كانت منطقة البحيرات العظمي على طول الحدود مع كندا الأكثر تضررا . وكان هناك مئات الآلاف من الآشخاص بدون كهرباء .

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تغريدة نيابة عن نفسه وزوجته جيل عقب اتصال هاتفي مع حاكمة نيويورك كاثي هوشول مساء أمس الاثنين " قلبي مع اولئك الذين فقدوا احباءهم في عطلة نهاية الآسبوع (امس الأحد ). اذكركم أنا وجيل في صلواتنا".

وقال بايدن إن الحكومة الاتحادية مستعدة لتقديم الموارد الضرورية لولاية نيويورك .

وأشارت هوشول إلى عاصفة ثلجية تاريخية خلال توجيه الشكر لبايدن على العرض الخاص بالمساعدات الاتحادية . كانت هوشول قد أعلنت حالة الطوارئ في الاسبوع الماضي .