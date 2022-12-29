أمريكا تطالب الوافدين من الصين بإبراز نتيجة سلبية لفحص كورونا

وسط تنامي المخاوف العالمية من انتشار فيروس كورونا منذ رفع الصين للقيود الوقائية المفروضة، تعتزم الولايات المتحدة مطالبة ركاب الطائرات الوافدين من الصين بإبراز نتيجة سلبية لفحص كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال مسؤولون اتحاديون بقطاع الصحة، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن المسافرين القادمين مباشرة من الصين، أو من كانوا في البلاد قبل 10 أيام من المغادرة إلى الولايات المتحدة ستتم مطالبتهم بإبراز فحص سلبي لتحليل البوليمراز المتسلسل (بي سي آر) أو تحليل الأجسام المضادة لفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يدخل شرط تقديم الفحص حيز التنفيذ في الخامس من يناير في الساعة 00:01 صباحا بتوقيت نيويورك.

ويتفشى كوفيد- 19 في الصين بلا هوادة منذ ألغت الحكومة سياستها للحجر الصحي الصارم والعزل للمصابين والمخالطين.

وتشير تقديرات الهيئة الصحية العليا بالحكومة الصينية إلى أن نحو 37 مليون شخص أصيبوا بالفيروس في يوم واحد الأسبوع الماضي.