رئيس كوريا الجنوبية يوبخ وزير الدفاع بسبب الفشل في التصدي لمسيرات بيونج يانج

وبخ الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وزير الدفاع لي جونج سوب بسبب "العملية الفاشلة" للجيش ضد خمس طائرات كورية شمالية مُسيّرة دخلت المجال الجوي لكوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما قال مسؤولون اليوم الأربعاء.

والتقى يون لي صباح الثلاثاء واطلع على رد الجيش على انتهاك كوريا الشمالية للمجال الجوي لكوريا الجنوبية في اليوم السابق، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وحلقت الطائرات المسيرة عبر خط ترسيم الحدود العسكرية الذي يفصل بين الكوريتين ، حيث حلقت إحداها فوق الأجزاء الشمالية من سول، لكن الجيش الكوري الجنوبي فشل في إسقاطها.

وتحدث الرئيس يون سوك يول خلال اجتماع لمجلس الوزراء في المكتب الرئاسي في سول ووجه حديثه لوزير الدفاع قائلا: "كيف لا يمكن أن يكون هناك استعداد ضد هجمات الطائرات المسيرة الكورية الشمالية؟ كانت هناك العديد من الحوادث المماثلة من قبل ، فماذا كنت تفعل حتى الآن؟"، وفقا لأحد المسؤولين.