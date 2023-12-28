تامر حسني يروج لحفله في ليلة رأس السنة بالإمارات

روج الفنان تامر حسني لحفله الغنائي الجديد في الإمارات؛ ونشر بوستر الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "إكس".

وعلق "حسني": "لكل الجماهير الغالية في دولة الإمارات وكل الجاليات العربية الحبيبة، استنوني إن شاء الله في حفل مهرجان أم الإمارات في ليلة رأس السنة وكل سنة وأنتم طيبين".

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يحيي تامر حسني حفل رأس السنة في الإمارات، يوم 30 ديسمبر الجاري، كما يواصل التحضير لعمل سينمائي جديد تشاركه البطولة فيه الفنانة هنا الزاهد.

يشار إلى أن الفنان تامر حسني لعب مؤخرا بطولة فيلم "تاج"، وهو من تأليفه، وإخراج سارة وفيق، وشارك في بطولته كل من دينا الشربيني وهالة فاخر، وعمرو عبد الجليل، وتدور أحداثه حول شخصية تاج الذي يمتلك قوة خارقة خاصة به، التي يحاول استخدامها في مساعدة الآخرين.